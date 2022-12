Palline di Natale fai da te | idee facilissime per un albero di Natale Originale

(Di domenica 11 dicembre 2022) Quest’anno abbiamo ben pensato di realizzare delledifai da te, per unall’insegna del riciclo e soprattutto del risparmio. Progetto n 1 – Pallina gomitolo Il primo esempio dellediche proveremo a realizzare è assolutamente semplice. Prima di tutto, prendiamo una pallina di polistirolo, che è facile da riciclare. Successivamente, dovremo infilzare i classici stecchini che utilizziamo per cucinare o gli stecchini che utilizziamo per gli aperitivi. A questo punto, cominciamo a decorare la nostra pallina: qui abbiamo utilizzato dei cordoncini colorati, per unsemplicemente pieno di sfumature. Ovviamente, potrete anche usare fili d’argento o dorati, come più vi ...

