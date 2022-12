Il Marocco gioca un calcio conservatore | al minimo errore avversario sferra il contropiede Marca

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 dicembre 2022)scrive delche ha battuto il Portogallo nei quarti di finale del Mondiale in Qatar, aggiudicandosi un traguardo storico: la semifinale di una Coppa del Mondo, obiettivo mai centrato finora da una squadra africana. Il, scrive il quotidiano spagnolo, ci riporta ad unche, appena l’sbaglia,contropiedi fulminanti. “Finalmente vediamo una Nazionale che ci rinfresca i concetti tattici del passato. Altri non sono stati in grado di farlo, anche peccando di modernità. Ilha scritto un manuale su come difendersi a zona, su come ognitore protegge il proprio settore inseguendo il rivale fino a farlo desistere. Ilci ha riportato alle radici di un ...