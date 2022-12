Domenica In | ospiti 11 dicembre 2022

(Di domenica 11 dicembre 2022) Oggi, 11, tornerà in ondaIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Ospite d’eccezione sarà Andrea Bocelli, con i figli Matteo e Virginia, che presenterà il nuovo album di Natale “A Family Christmas”. Ospite anche Drusilla Foer, che interverrà per presentare la seconda edizione di “Drusilla – l’Almanacco del giorno dopo”, in onda su Rai2 da lunedì al venerdì alle ore 19.50. Spazio alla musica con Fabrizio Moro, che si esibirà con il nuovo singolo “Senza di te”, mentre Shel Shapiro, accompagnato dalla sua band, canterà “Troppa realtà”. Sal Da Vinci, con la sua compagnia teatrale, presenterà il musical “Masaniello Revolution”, che debutterà al Teatro Augusteo di Napoli il 16 ...

Oggi ,11 dicembre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici , il talent show giunto alla sua ventiduesima edizione. Tra gliin studio Achille Lauro , che presenterà il suo ...E nel girone A c'è un Pordenone - Vicenza (con gliche adesso sono primi in classifica dopo ... Serie C, gironi A e C: i pronostici di11 dicembre Pordenone - Vicenza, come detto, è il ...Gli abitanti di Gesico si sono svegliati all’alba questa mattina, non volevano farsi trovare impreparati in occasione del settimo appuntamento di Saboris Antigus e si sono dati da fare per accogliere ...Le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici. Oggi, domenica 11 dicembre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici, il talent show giunto alla sua ventiduesima edizione.