(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiHa parlato davanti al gip dal carcere di Benevento, Giuseppe, il 24enne accusato di tentato omicidio premeditato, per aver accoltellato Emilio Arpaia, 27 anni nella notte tra mercoledì e giovedì a Montesarchio. L’udienza di convalida si è tenuta questa mattina nella casa Circondariale di Capodimonte davanti al gip Pietro Vinetti del Tribunale di Benevento., difeso dall’avvocato Vittorio Fucci, ha rilasciato la sua, raccontando di essere salito sull’auto di Arpaia dove è nata una discussione. A tirar fuori il coltello, sempre secondo le dichiarazioni dell’aggressore, sarebbe stata la vittima, poi disarmata e a sua volta colpita più volte in petto. I due erano davanti a un locale del centro caudino, quando, secondo ladel, Arpaia lo ...

anteprima24.it

anni dalla scelta dell'Onu di un giorno dedicato, il cammino verso "il diritto a una vita ... la 23enne ucraina che il 14 novembre scorso è stata uccisa adal marito dal quale ...Bennotifiche di Tinder ad aspettarla. Di fianco a lei in aereo marito e due figli, ignari. La ... lei si trasferisce in Europa, lui la uccide aGF Vip, Patrizia Rossetti: 'I ... Ventidue coltellate dopo la lite, la versione di Maglione al gip Prima l'alterco in un pub di Montesarchio, poi l'allontanamento insieme a bordo della Peugeot della vittima, ma il tentativo di chiarimento finisce in un lago di sangue, con oltre ...