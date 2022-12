Saman Abbas | eseguita l’autopsia | “Uccisa con modalità atroci”

(Di sabato 10 dicembre 2022) É statacome da programma nella giornata di venerdì 9 dicembre 2022sui resti umani ritrovati in un casolare a Novellara (Reggio Emilia) e che si presuppone appartengano a, la 18enne pakistana scomparsa il 30 aprile 2021,verosimilmente dai suoi familiari dopo che lei aveva rifiutato un matrimonio combinato. Ad accreditare l’ipotesi sono soprattutto due aspetti: il luogo è vicino a dove la giovane viveva e i vestiti sembrano essere gli stessi che lei aveva il giorno in cui si sono perse le sue tracce. L’esame è durato sette ore ed è stato eseguito presso Labanof, l’istituto di medicina legale dell’Università di Milano. Al momento, però, “non è possibile stabilire che ciò che abbiamo visto durantesia riconducibile alla morte di ...

