Salvini dice no a Bossi | “Consiglieri Lega espulsi? Hanno fatto loro scelta…”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Non ci sarà alcuna revoca del provvedimento dione dalladi Antonello Formenti, Federico Lena e Roberto Mura, i tre‘ribelli’ del Pirellone, che dopo aver lasciato il gruppo consiliare in Lombardia ‘perpremier’, sono stati ieri cacciati dal partito. Questa mattina, Matteo, a chi gli ha chiesto se intendesse dar seguito alla richiesta di Umbertodi revocare la misura disciplinare per i tre hasapere che tirerà dritto: “Chi sceglie di uscire da un movimento è libero di farlo ma fa una scelta”. Una presa di posizione che sottolineano fonti di via Bellerio conferma quanto previsto dallo statuto leghista (perpremier) che prevede, ...