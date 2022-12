Salernitana | infortunio per Maggiore in amichevole | le sue condizioni

... Giulio Maggiore è stato costretto a lasciare il campo permuscolare. L'ex capitano ... Fenerbahce -(3 - 0): il tabellino della gara FENERBAHCE (5 - 3 - 2): Irfar Can, Serdar, ...La partita Fenerbache -di Sabato 10 dicembre 2022 in diretta: la squadra di Nicola incassa le reti di Kahveci, King e Batshuayi e rischia di perdere peril suo centrocampista uscito per un fastidio ...Stampa Nel corso della gara odierna tra Fenerbahce e Salernitana, il mediano Giulio Maggiore ha riportato un risentimento muscolare al quadricipite sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate nella ...Stampa Nel corso della gara odierna tra Fenerbahce e Salernitana, il mediano Giulio Maggiore ha riportato un risentimento muscolare al quadricipite sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate nella ...