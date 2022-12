Pisa | rapina supermercato e aggredisce poliziotto Fermato con taser

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un 28enne è finito in manette ieri, 9 dicembre 2022, a. Prima ha colpito al volto un addetto alla vigilanza di undal quale stava fuggendo per non pagare birre e cibo che aveva appena prelevato dagli scaffali, poi ha sferrato un pugno a unL'articolo proviene da Firenze Post.

Qui News Pisa

- Ricercato dall'ufficio esecuzioni penali cercava di confondersi tra la gente in un vicolo del ... fino allaimpropria e tutti legati ad episodi avvenuti in città.... per una serie di reati commessi a, a ben cinque anni e otto mesi di reclusione. La lista dei ... - nel 2020 era stato arrestato sempre dalla squadra volanti per il reato diimpropria . In ... Bloccato dai carabinieri dopo la rapina in centro Un 28enne è finito in manette ieri, 9 dicembre 2022, a Pisa. Prima ha colpito al volto un addetto alla vigilanza di un supermercato dal quale stava fuggendo per non pagare birre e cibo che aveva appen ...Rapina impropria, resistenza e violenza a pubblico ufficiale: un 28enne di Pontedera è stato arrestato dalla polizia a Pisa. Venerdì 9 dicembre, verso le ...