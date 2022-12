(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilreggiano Alberto Dallari, accusato di omissione di soccorso di un 68enne No vax di Cento, in provincia dia ottobre 2021 per la conseguenze del Covid, sarà processato. L’uomo nella prima fase della malattia era stato orientato nelle cure viae via. Seguendo le teorie sulla terapia domiciliare del sito IppocrateOrg, di cui Dallari risulta parte e fiero sostenitore. Poi, stando alla ricostruzione degli inquirenti, il 68enne era stato portato in ospedale quando la sua condizione clinica era già altamente compromessa dalla malattia. Ai dottori aveva riferito di aver seguito la “cura” consigliata dal dottor Dallari. Il 68enne è stato così ricoverato per un mese nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di. La procura della provincia a ...

Open

...nell'ottobre del 2021 a 68 anni per le conseguenze del Covid. L'uomo, non vaccinato e no -convinto, nella prima fase della malattia era stato curato via telefono da Dallari ed era stato ......nell'ottobre del 2021 per le conseguenze del Covid, come riporta la stampa locale. L'uomo, non vaccinato e no -convinto, nella prima fase della malattia era stato curato via telefono da ... No vax morto a Ferrara, il medico che lo curò via telefono e mail va a processo Si era ammalato di Covid e si era rivolto a un medico no-vax, che lo aveva curato a distanza con una terapia alternativa, ma si sarebbe poi defilato quando il paziente è peggiorato.L’uomo, non vaccinato e no-vax convinto, nella prima fase della malattia era stato curato via telefono da Dallari ed era stato portato in ospedale quando la sua condizione clinica era già compromessa ...