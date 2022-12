Nessun dietrofront ma la Geo Barents Ong | Piantedosi ammutolisce la sinistra

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 dicembre 2022) "Sull'immigrazione,". Dopo l'ok agli sbarchi per Humanity1 e Geo, il Viminale chiarisce che la linea non cambia e fonti del ministero fanno sapere che è stato dato "via libera all'approdo delle navi perché l'approssimarsi del maltempo e le condizioni del mare avrebbero a breve esposto le persone a bordo a rischi". Alla Geo, che ospita 248 persone salvate in mare, è stato assegnato il porto di Salerno, mentre la Humanity1, con 261 persone a bordo, fa rotta su Bari. Le preoccupazioni maggiori sono legate alle pessime condizioni meteorologiche, le stesse che hanno spinto il Viminale a dare l'autorizzazione all'arrivo delle due navi nei porti italiani. Le stesse fonti del Viminale chiariscono che la decisione è stata presa perché, in caso contrario, "le ong come già accaduto ...