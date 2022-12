«Mi stanno avvelenando | non ho più tempo» L’ex presidente della Georgia Mikheil Saakashvili scrive a Macron dal carcere

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il documento scritto a mano con grafia incerta e la sigla SOS è stato consegnato all’inviata a Tbilisi del quotidiano francese Le Monde., nemico giurato di Putin, pesa 40 kg e non si regge in piedi

Corriere della Sera

Ma come puoi emancipare le persone dalla povertà, quando le stai letteralmenteI combustibili fossili ciuccidendo". Vede una speranza all'orizzonte "Il cambiamento climatico è ...Ma come puoi emancipare le persone dalla povertà, quando le stai letteralmenteI combustibili fossili ciuccidendo'. Vede una speranza all'orizzonte 'Il cambiamento climatico è ... «Mi stanno avvelenando, non ho più tempo». L’ex presidente della Georgia Mikheil Saakashvili scrive a Macron...