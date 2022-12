‘Le sono caduti dei soldi’ | presa la banda del bancomat | distraevano gli anziani per poi derubarli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Lecadute delle banconote, attenzione”. Con questa frase ladel, formata da tre persone, una donna e due uomini, riusciva ad avvicinare le sue vittime, tutte anziane e potenzialmente indifese e fragili. A parlare era la donna, in modo che potesse carpire più facilmente la fiducia della vittima designata. I malviventi colpivano in varie zone di Roma, appostandosi davanti vari Istituti di Credito e utilizzando un metodo ben collaudato: distrarre le vittime intente a effettuare le operazioni di prelievo presso gli sportelli, per carpirne fugacemente il pin della carta e poi derubarle. Ma la “carriera” dei 3 è terminata il 7 dicembre, quando gli investigatori della V Sezione della Squadra Mobile hanno arrestato i due uomini e la donna, di nazionalità romena, rispettivamente di 37, 57 e 44 ...