Formula 1 | addio Mattia Binotto | la Ferrari ha scelto il sostituto

(Di sabato 10 dicembre 2022) Conferme arrivate dalla Germania, in scuderia sono pronti a salutare il prossimo manager della, questa volta è tutto fatto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Invige il silenzio, e cosi sarà almeno fino alla fine dell’anno visto che il dimissionarioresterà ufficialmente con la scuderia fino alla fine del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... anticipando l'in estate Il futuro di Rugani alla Juve è in bilico e non è escluso che possa andare via da Torino già a gennaio, con ladel prestito. A scriverlo è Tuttosport. Per il ...Cupra va dunque a sostituire Audi che per lungo tempo è stata partner di ABT inE. Proprio a seguito dell'della casa dei 4 anelli a questo campionato, ABT non aveva corso nell'ultima ...Conferme arrivate dalla Germania, in scuderia sono pronti a salutare il prossimo manager della Ferrari, questa volta è tutto fatto ...Calciomercato Sampdoria, decisa la formula del passaggio di Francesco Caputo all'Empoli. Da decidere ancora invece la contropartita tecnica ...