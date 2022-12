Europarlamento | sospetta corruzione | domani decisione su 5 fermati

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’ufficio della Procura a Bruxelles ha detto che verrà decisose le cinque persone fermate ieri nell’ambito di un’inchiesta perrimarranno detenute o verranno rilasciate. Le autorità belghe ieri hanno arrestato cinqueti, tra cui la vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili, greca. Anche il compagno di Kaili, che ieri sera è stata espulsa dal Pasok, il suo partito, è stato fermato. Il presidente della delegazione dell’Spd al Parlamento Europeo, Jens Geier, ha chiesto che Kaili si dimetta immediatamente dalla carica di vicepresidente. “Naturalmente non può più rappresentare il Parlamento – ha detto Geier alla Dpa -, non può andare avanti così ancora un altro giorno”. Tra iieri anche l’ex europarlamentare italiano del gruppo dei ...

L'ufficio della Procura a Bruxelles ha detto che verrà deciso domani se le cinque persone fermate ieri nell'ambito di un'inchiesta percorruzione rimarranno detenute o verranno rilasciate. Le autorità belghe ieri hanno arrestato cinque sospettati, tra cui la vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili, greca. Anche il compagno di Kaili, che ieri sera è stata espulsa dal Pasok, il suo partito, è stato fermato. Il presidente della delegazione dell'Spd al Parlamento Europeo, Jens Geier, ha chiesto che Kaili si dimetta immediatamente dalla carica di vicepresidente. "Naturalmente non può più rappresentare il Parlamento – ha detto Geier alla Dpa -, non può andare avanti così ancora un altro giorno".