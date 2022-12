Zelensky vuole pure armi vietate | “Dateci le bombe a grappolo”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dopo gli attacchi delle forze ucraine a due basi militari all’interno del cuore della Federazione Russa (tra cui una ad un centinaio di chilometri da Mosca), il governoha richiesto all’Occidente un nuovo pacchetto militare per sostenere la resistenza. In particolare agli Usa, dove l’oggetto principale della fornitura sarebbero le. Come riportato dalla Cnn, infatti, funzionari e legislatori ucraini negli ultimi mesi hanno esortato l’amministrazione Biden e i membri del Congresso a fornire all’esercito munizioni a, “che sonoda più di 100 Paesi, ma che la Russia continua a utilizzare con effetti devastanti” all’interno del territorio aggredito. Una chiamata di aiuto che, sempre secondo l’emittente americana, “è una delle più controverse ...

Volodymyr, sono dure le giustificazioni che il media propone per giustificare Meloni ... della linea dura col Cremlino e nonin alcun modo lasciare l'Unione europea (anche se non le ...... "Colpiamo infrastrutture energia, ma chi ha iniziato" Guerra Ucraina, Russia: "Se Kievpuò ... Le mine, ha poi accusato in un videomessaggio Volodymyr, sono il "terrore russo che avremo ... Pisa, consigliere Lega: "Zelensky vuole terza guerra mondiale". Sui vaccini: "Cdx si è asservito" L'Ucraina non molla nel suo pressing sugli Usa. Rappresentanti del governo e del parlamento di Kiev hanno chiesto nei mesi scorsi ...