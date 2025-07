Forse ci siamo | Osimhen può andare al Galatasaray per 75 milioni ma pagabili in due tranche CorSport

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen si avvicina alla svolta decisiva. Dopo settimane di trattative e proposte, il club turco ha offerto 75 milioni, pagabili in due tranche, aprendo uno spiraglio di speranza. Ora tutto dipende dalla decisione del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Le prossime ore saranno decisive per conoscere il futuro dell’attaccante nigeriano e la nuova avventura che potrebbe aspettarlo in Turchia.

Si intravede uno spiraglio in fondo al tunnel. La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen sembra essere alle fasi conclusive. Ieri l’ultima offerta del club turco e ora la decisione spetta al patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Il Galatasaray ha proposto per Osimhen 75 milioni pagabili in due tranche. Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: Victor Osimhen crede sul serio nella possibilitĂ di coronare il sogno di tornare al Galatasaray: ieri sera il club turco ha formulato un’offerta ritenuta piĂą convincente. Per la precisione: 75 milioni di euro pagabili in due tranche, 40 immediatamente e 35 garantiti in un’unica soluzione successiva nel 2026 (al massimo in due rate da 17,5 milioni). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Forse ci siamo: Osimhen può andare al Galatasaray per 75 milioni, ma pagabili in due tranche (CorSport)

