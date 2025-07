Juventus | Modesto la nuova guida

La Juventus inaugura un nuovo capitolo con la nomina di François Modesto come direttore tecnico, segnando una svolta strategica per il club. Questa scelta, supportata da voci di mercato e da Damien Comolli, punta a rafforzare la struttura dirigenziale e a tracciare un futuro più solido. Con il suo bagaglio di esperienza, Modesto si prepara a guidare i bianconeri verso nuovi traguardi, consolidando così la sua posizione di leader nella rinascita juventina.

Una nomina per il futuro La Juventus dà il via a una nuova fase con l’arrivo di François Modesto come direttore tecnico. Le voci di mercato, raccolte da ambienti vicini al club, confermano la scelta di Damien Comolli per rafforzare la struttura dirigenziale. Modesto, con la sua esperienza, è chiamato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Modesto, la nuova guida

In questa notizia si parla di: juventus - modesto - guida - nomina

La Juventus parte con una goleada contro il modesto Al-Ain al debutto nel Mondiale per club - La Juventus esordisce nel Mondiale per club con una prestazione da sogno, schiacciando l’Al-Ain con un secco 5-0 all’Audi Field di Washington.

Juventus: Modesto, la nuova guida; QUI NON PUOI ESSERE MODESTO, SERVE SUPERARSI!; Juve, Comolli sceglie Modesto come dt: ora priorità al mercato in uscita.

QUI NON PUOI ESSERE "MODESTO", SERVE SUPERARSI! - La Juventus apre un nuovo capitolo della propria direzione sportiva con l'arrivo di François Modesto come nuovo direttore tecnico. Segnala tuttojuve.com

Modesto Juve: sarà lui il nuovo direttore tecnico bianconero. Tutti i dettagli e quando arriverà a Torino - Modesto Juve, il “casting” per il ruolo di DT della Juve si esaurisce: scelto il dirigente francese in quella posizione apicale della società La Juventus ha finalmente preso una decisione riguardo la ... Scrive juventusnews24.com