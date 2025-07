Gaza media | negoziati Israele-Hamas sull’orlo del collasso

Le tensioni in Medio Oriente si intensificano mentre i negoziati indiretti tra Israele e Hamas, tenutisi a Doha, sembrano trovarsi sull'orlo del collasso. Dopo la visita di Netanyahu alla Casa Bianca, le speranze di un accordo si riducono, lasciando il futuro della regione appeso a un fragile filo. Cosa riserverĂ il domani in questa crisi senza precedenti?

(Adnkronos) – Sarebbero ''sull'orlo del collasso'' i colloqui indiretti tra Israele e Hamas a Doha, con i negoziatori israeliani che avrebbero ''guadagnato tempo'' dopo la missione del premier Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. A rivelarlo alcuni funzionari palestinesi alla Bbc a condizione di anonimato, secondo cui Netanyahu avrebbe deciso di mandare a Doha una delegazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: israele - hamas - orlo - collasso

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu” - In un clima di tensione internazionale sempre più acceso, le recenti sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese, relatrice ONU per i Territori Palestinesi, segnano un nuovo capitolo di fronteggiamento tra diplomazia e geopolitica.

ULTIM'ORA - Fonti della tv del Qatar Al Araby hanno riferito che «Hamas ha risposto positivamente alla proposta Usa di cessate il fuoco chiedendo piccole modifiche». Sul Corriere gli aggiornamenti Vai su Facebook

Gaza news guerra: negoziati Israele-Hamas verso fallimento?; Allarme Onu: la sanità di Gaza è sull'orlo del collasso totale; Gaza sull’orlo del collasso: Hamas ferma il rilascio, Trump minaccia: “Sarà un inferno”.

Gaza, negoziati Israele-Hamas "sull'orlo del collasso" - Secondo funzionari palestinesi alla Bbc, Netanyahu avrebbe inviato a Doha una delegazione "senza un mandato forte" con lo scopo di rallentare i colloqui. Riporta msn.com

Israele, Iran e Hamas, la guerra in diretta | Onu: quasi 800 palestinesi uccisi in fila per il cibo - Il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA) ha dichiarato martedì che 50. Come scrive informazione.it