Approvata mozione in Senato Accademico | A Gaza in corso una forma di pulizia etnica

In un gesto di forte responsabilità e solidarietà, il Senato Accademico dell’Università di Pisa ha approvato una mozione che condanna fermamente la crisi umanitaria a Gaza, sottolineando l’importanza di difendere i diritti umani e promuovere la pace. Questa decisione riflette il ruolo delle istituzioni accademiche nel sostenere valori fondamentali e nel contribuire al dialogo civile. È un passo importante verso un impegno condiviso per la giustizia e la pace nel mondo.

Nella seduta di oggi, venerdì 11 luglio, il Senato Accademico dell'Università di Pisa ha approvato una mozione che, in coerente applicazione delle modifiche dello Statuto, ribadisce la condanna della "pulizia etnica" in corso a Gaza nei confronti della popolazione palestinese e si esprime sulle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: mozione - senato - accademico - gaza

Approvata mozione in Senato Accademico: "A Gaza in corso una forma di pulizia etnica" - In un gesto di forte solidarietà e impegno etico, il Senato Accademico dell'Università di Pisa ha approvato una mozione che condanna fermamente la devastante crisi umanitaria a Gaza.

Nella seduta di venerdì 11 luglio, il Senato Accademico dell’Università di Pisa ha approvato una mozione che – in coerente applicazione delle modifiche dello Statuto – ribadisce la condanna della pulizia etnica in corso a Gaza nei confronti della popolazione Vai su Facebook

Approvata mozione in Senato Accademico: "A Gaza in corso una forma di pulizia etnica" https://ift.tt/yNJmxH8 https://ift.tt/uU2JceX Vai su X

Approvata mozione in Senato Accademico: A Gaza in corso una forma di pulizia etnica; Università di Padova: approvata la mozione del Senato Accademico con l'impegno di non intraprendere nuovi accordi con le università israeliane; L'Università di Bologna sull'escalation militare israeliana a Gaza.

Senato Accademico: "A Gaza una pulizia etnica" - E poi la richiesta al Governo: "Revocare il Memorandum tra Roma e Tel Aviv". Da msn.com

Unipi: "Stop collaborazioni con Israele, fa pulizia etnica contro i palestinesi" - La mozione approvata dal senato accademico: "Si ha oggi evidenza di gravi violazioni del diritto internazionale e di violenza sistematica esercitata per volontà del Governo israeliano nei confronti de ... Lo riporta msn.com