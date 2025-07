Mercato Inter Ausilio al lavoro per piazzare ben 6 esuberi | richieste anche per Palacios! Ecco chi si è fatto avanti

Il mercato dell'Inter si infiamma: Ausilio lavora alacremente per piazzare ben sei esuberi, tra cui spiccano anche richieste per Palacios. La rosa nerazzurra si prepara a rinnovarsi, con club italiani e internazionali pronti a fare offerte concrete. Tra i nomi più caldi c'è anche Aleksandar Stankovic, giovane talento che potrebbe presto cambiare aria. La sessione di mercato promette sorprese e colpi di scena, e tutto sembra essere ormai in movimento.

per il difensore argentino. Il mercato Inter, mentre continua a concentrarsi sulle operazioni in uscita, ha diversi giocatori sulla lista delle cessioni, con alcuni di loro giĂ nel mirino di club italiani e internazionali. Tra i nomi piĂą discussi figura Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, che potrebbe trasferirsi al Club Brugge. Il giovane regista, reduce da una stagione in prestito al Lucerna, è valutato circa 10 milioni di euro dalla dirigenza nerazzurra. L' Inter sarebbe disposta a cedere Stankovic, ma solo a determinate condizioni, tra cui l'inserimento di una clausola di riacquisto per un valore attorno ai 25 milioni, che potrebbe tornare utile nei prossimi anni, possibilmente nel 2026 o nel 2027.

