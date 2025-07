Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 luglio | la rassegna stampa di Sky TG24

Benvenuti alla rassegna stampa di Sky TG24 del 12 luglio: oggi le prime pagine sono uno specchio di un mondo in fermento, tra decisioni geopolitiche, inquietanti svolte giudiziarie e emozionanti sfide sportive. Dalle novità sulla vendita di armi americane all’Ucraina ai misteri irrisolti del delitto Poggi, senza dimenticare la storica vittoria di Sinner a Wimbledon. Scopriamo insieme cosa si muove nel panorama globale e nazionale, perché ogni notizia apre una finestra su ciò che ci aspetta.

In apertura dei giornali, Trump annuncia che gli Usa venderanno le armi per l’Ucraina alla Nato che poi le girerà a Kiev. Dazi, attesa per la lettera all’Ue. Delitto Garlasco, nuova svolta: trovato Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara Poggi. Strage Air India, motori spenti da chi era in cabina. A Wimbledon Sinner batte Djokovic: domenica in finale la nuova sfida con Alcaraz. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it