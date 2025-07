Nicholas Hoult alla prima di Superman ha indossato un orologio che persino Lex Luthor sognerebbe di avere

Nicholas Hoult, nelle ultime settimane, ha stupito veramente tutti mostrando inaspettatamente di essere una nuova icona della moda. Non che prima l'attore non vestisse bene. Anzi, era una garanzia di eleganza su ogni red carpet, anche se di solito rimaneva sul classico. I suoi abiti perfettamente su misura lo collocavano sempre nel novero degli uomini che non sbagliano mai la scelta del proprio abbigliamento agli eventi e alle premiazioni. Di rado, però, ha osato andare oltre. Già l'anno scorso, con l'uscita di Nosferatu, ci ha sorpreso più volte; ora, durante il press tour di Superman, ha superato sé stesso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Nicholas Hoult alla prima di Superman ha indossato un orologio che persino Lex Luthor sognerebbe di avere

