Nuovi strumenti diagnostici donati alla Pediatria Grazie ai 182 donatori che hanno contribuito alla raccolta fondi

Un gesto di grande generosità e sensibilità nei confronti della Pediatria dell’ospedale Infermi di Rimini. Protagonista l’associazione Dottor Clown Rimini, promotrice di una donazione frutto di una riuscita campagna di raccolta fondi sostenuta dalla Banca Malatestiana. Il progetto, dal titolo...

Un gesto di grande generosità e sensibilità nei confronti della Pediatria dell'ospedale Infermi di Rimini. Protagonista l'associazione Dottor Clown Rimini, promotrice di una donazione frutto di una riuscita campagna di raccolta fondi sostenuta dalla Banca Malatestiana.

Pediatria rimessa a nuovo. Con la raccolta fondi riallestite otto camere - Un volto più sorridente e confortevole per i piccoli pazienti dell’Ospedale di Busto Arsizio: grazie alla generosità dell’associazione Amici di Emy Onlus, del Circuito Lions Club Milano Golf St.

Nuovi strumenti diagnostici donati alla Pediatria. "Grazie ai 182 donatori che hanno contribuito alla raccolta fondi" - Gesti come questo testimoniano quanto il tessuto sociale e il mondo del volontariato siano parte integrante d ... Scrive riminitoday.it

Dottor Clown non dona solo sorrisi: dalla raccolta fondi 10.000 euro, investiti in nuovi strumenti medici - Un gesto di grande generosità e sensibilità nei confronti della Pediatria dell’Ospedale “Infermi” di Rimini, protagonista l’Associazione Dottor Clown Rimini, promotrice di una donazione frutto di una ... Secondo altarimini.it