Da 5€ a 6,20€ a pacchetto | Il piano segreto dell’UE che farà impazzire i fumatori

L’Unione Europea sta per lanciare un piano rivoluzionario che cambierà drasticalmente il panorama fiscale dei prodotti del tabacco. Per la prima volta, parte delle entrate derivanti da sigarette e nicotina finiranno nel bilancio comunitario, aprendo nuove sfide e opportunità. Questo cambiamento potrebbe avere impatti profondi sui consumatori e sull’intera industria. Scopriamo insieme i dettagli di questa mossa audace e il suo possibile effetto sul futuro della tassazione europea.

L’Unione Europea si appresta a rivoluzionare la tassazione sui prodotti del tabacco con una proposta che potrebbe rappresentare una svolta storica. Per la prima volta, parte delle entrate fiscali derivanti da sigarette, tabacco riscaldato e prodotti della nicotina non finirebbero più esclusivamente nelle casse degli Stati membri, ma direttamente nel bilancio dell’Unione europea. Un documento tecnico interno alla Commissione circolato da tempo sulla possibile revisione della direttiva Tabacco ha già ipotizzato aumenti considerevoli: +139% sull’accisa minima per le sigarette, +258% sul tabacco da arrotolare e addirittura +1. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Da 5€ a 6,20€ a pacchetto: Il piano segreto dell’UE che farà impazzire i fumatori

In questa notizia si parla di: pacchetto - piano - segreto - farà

Piano Opere pubbliche. Nuovo ’pacchetto’ da oltre un milione di euro - Il Comune di Poggibonsi si prepara a un importante rilancio con il nuovo Piano opere pubbliche, che nel 2025 prevede investimenti superiori a un milione di euro.

A Istanbul il miraggio tregua. Resta segreto il piano russo; Make Russia great again Il surreale piano di Trump per far finire la guerra in Ucraina è un jackpot per Putin; Putin, il piano segreto per ricostruire l'Urss: il prossimo obiettivo è l'annessione della Bielorussia.