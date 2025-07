Ayura Festival al Triangolo Verde di Legoli

Preparati a vivere un’esperienza unica: il primo festival di musica elettronica al mondo in un impianto di smaltimento rifiuti! Sabato 12 luglio, dalle 17 alle 1:30, il Triangolo Verde di Legoli si trasforma nel cuore pulsante di un evento innovativo e sostenibile. Un’occasione imperdibile per ascoltare grandi performer internazionali in un contesto sorprendente, dove musica e rispetto per l’ambiente si incontrano. Non perdere questa rivoluzionaria festa che cambierà il modo di vivere la musica!

Il giorno del primo festival di musica elettronica al mondo che avrà come location un impianto attivo di smaltimento e trattamento rifiuti è arrivato. Sabato 12 luglio, dalle 17 alle 1:30 al Triangolo Verde di Legoli, arriva l’Ayura Festival. Un evento dal respiro internazionale e con una line-up. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: festival - ayura - triangolo - verde

Ayura Festival al Triangolo Verde di Legoli - Preparati a vivere un'esperienza unica: il primo festival di musica elettronica al mondo ambientato in un impianto di smaltimento rifiuti attivo.

Al Triangolo Verde di Legoli è il giorno dell’Ayura Festival, musica elettronica e artisti internazionali Vai su X

AYURA - ROOTS OF SOUND 12 Luglio 2025 Triangolo Verde • Peccioli (Pisa) Un viaggio tra suono, arte e paesaggio. ? Ticket disponibili qui: Vivaticket... Vai su Facebook

Ayura Festival al Triangolo Verde di Legoli; La musica di Ayura trasforma il Triangolo Verde; Un festival tra gli impianti di gestione rifiuti: Peccioli porta la musica elettronica nel Triangolo verde.

La techno in discarica. Artisti internazionali per un festival unico - A Legoli, nel Triangolo Verde, musica elettronica tra luci, vinile e pixel . Come scrive msn.com

Ayura Festival al Triangolo Verde di Legoli - Il giorno del primo festival di musica elettronica al mondo che avrà come location un impianto attivo di smaltimento e trattamento rifiuti è arrivato. Da pisatoday.it