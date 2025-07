Carola Rackete l' Imperial College e gli attivisti pro Pal | ecco il podio dei peggiori

Carola Rackete, l'improbabile protagonista di un susseguirsi di polemiche e colpi di scena, si piazza al terzo posto del podio dei peggiori questa settimana. Dopo appena un anno da europarlamentare, decide di lasciare la scena, lasciando i suoi sostenitori senza parole. La sua storia, fatta di azioni controverse e alleanze insospettabili, continua a fare discutere. E proprio Ilaria Salis, tra i primi a salutarla, ha aggiunto un ulteriore capitolo a questa intricata vicenda…

Questa settimana, al terzo posto del podio dei peggiori, troviamo Carola Rackete che, dopo appena un anno da europarlamentare, rimette il mandato e rinuncia alla poltrona. L'ultrà dell'accoglienza, già speronatrice di motovedette italiane, era "sbarcata" a Strasburgo a braccetto con altri due paladini della sinistra nostrana: Ilaria Salis e Mimmo Lucano. E proprio la Salis, subito dopo l'annuncio, è stata una delle prime a salutarla augurandole buon viaggio: "Ci vediamo nelle lotte", ha scritto sui social. La sua presenza al Parlamento europeo non ha lasciato granché il segno. Purtroppo, per noi, l'addio all’Unione europea non sarà anche un addio alla scena pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it