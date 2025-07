Insigne-Parma il grande colpo è possibile! L’attaccante ex Napoli disposto anche a questo compromesso

Insigne-Parma: il sogno di vedere Lorenzo tornare in Italia si fa strada, alimentato dalla concreta possibilità che l’attaccante ex Napoli possa accettare un compromesso economico. Dopo tre stagioni in MLS, il capitano azzurro potrebbe presto riabbracciare i colori italiani, e il Parma si prepara a sferrare il grande colpo. La trattativa si infiamma, e il futuro di Insigne nel nostro campionato sembra sempre più vicino.

Insigne-Parma: il sogno è concreto e l'attaccante ex Napoli potrebbe tagliarsi lo stipendio Il binomio Insigne-Parma prende sempre più consistenza in queste prime settimane di calciomercato estivo. Dopo tre stagioni in MLS con il Toronto FC, Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Italia, e il Parma si è mosso con decisione per provare a

