Schianto in galleria a Ponte San Pietro | muore a 17 anni

Un tragico incidente scuote Ponte San Pietro: a soli 17 anni, Lucas Rojas Vacas perde la vita in un drammatico scontro in galleria. La sua Kawasaki si è scontrata con un camion nel tunnel dell’Asse interurbano, incendiandosi nel violento impatto. La comunità piange questa giovane vita spezzata, mentre i funerali si terranno lunedì 14 luglio. Un dolore profondo che lascia un vuoto incolmabile, ricordando l’importanza della sicurezza e della prudenza sulle strade.

IL DRAMMA. Lucas Rojas Vacas, di Sorisole, era in sella alla sua Kawasaki 125. Nel tunnel dell’Asse interurbano si è scontrato con un camion mentre curvava. La moto e poi il mezzo pesante hanno preso fuoco. Lunedì 14 luglio i funerali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Schianto in galleria a Ponte San Pietro: muore a 17 anni

