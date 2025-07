Damon Albarn | È ufficiale gli Oasis hanno vinto la battaglia la guerra la campagna qualsiasi cosa Ma io starò molto alla larga dai loro concerti

Damon Albarn mette fine a una rivalità lunga tre decenni, riconoscendo la vittoria degli Oasis e augurando loro il meglio. Tuttavia, la sua riflessione sulla nostalgia e il rischio di perdersi nel passato risuona come un potente invito a vivere il presente con consapevolezza. In un mondo musicale in continuo mutamento, Albarn ci ricorda che, anche tra le glorie passate, sta a noi trovare il modo di non perderci.

In un'intervista al Sun il frontman dei Blur pone fine a una rivalità lunga trent'anni: «È la loro estate e Dio li benedica. Spero che tutti si divertano». Poi il commento amaro: «La nostalgia va bene, ma a volte non puoi fare a meno di perderti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Damon Albarn: «È ufficiale gli Oasis hanno vinto la battaglia, la guerra, la campagna, qualsiasi cosa. Ma io starò molto alla larga dai loro concerti»

In questa notizia si parla di: damon - albarn - ufficiale - oasis

Africa Express a Ostia Antica Festival: il progetto multiculturale di Damon Albarn l’8 luglio per la prima volta in Italia e unica data italiana - Preparati a vivere un’esperienza musicale unica: il 8 luglio, per la prima volta in Italia, Africa Express porta a Ostia Antica un festival multiculturale straordinario.

Damon Albarn si arrende: "Gli Oasis hanno vinto. Tutto". https://rockol.it/news-753119/damon-albarn-gli-oasis-hanno-vinto-rivalita-blur… Vai su X

Damon Albarn: Il Profeta della Reunion degli Oasis Damon Albarn, frontman dei Blur, si è recentemente definito "profetico" per aver anticipato due anni fa la reunion degli Oasis. Nel 2023, Albarn aveva dichiarato di credere che la "strada fosse libera" per il rito Vai su Facebook

Per Damon Albarn la guerra del britpop l’hanno vinta gli Oasis; Damon Albarn: «Gli Oasis hanno vinto la guerra»; Damon Albarn si arrende: Gli Oasis hanno vinto. Tutto.

Damon Albarn: «Gli Oasis hanno vinto la guerra» - In un'intervista al Sun il frontman dei Blur pone fine a una rivalità lunga trent'anni: «È la loro estate e Dio li benedica. Secondo vanityfair.it

Damon Albarn si arrende: "Gli Oasis hanno vinto. Tutto" - Dopo le dichiarazioni rilasciate in occasione del debutto del tour della reunion dei fratelli Gallagher al Messaggero, il frontman dei Blur, storici rivali de ... Si legge su rockol.it