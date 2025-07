Sogno Trump presidente dell' Europa

Sogno Trump presidente dell’Europa? Forse non tutti la pensano così, ma da europeo posso dire che, dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, Bruxelles sembra aver risvegliato una nuova energia. Ursula von der Leyen e i leader europei si sono trovati a riadattarsi in un contesto geopolitico inedito, mettendo in discussione vecchie abitudini e cercando di ritrovare una propria strada. La vera domanda è: potrebbe questa svolta cambiare le sorti dell’Unione?

Non so cosa ne pensino gli americani, mi interessa anche poco non essendo un americano, non avendo figli che studiano in America, i cui genitori analisti spiegavano agli italiani che avrebbe vinto Kamala Harris. Ma da europeo vi dico che Donald Trump dallo scorso 20 gennaio è il miglior presidente dell'Unione Europea degli ultimi decenni. Da quando c'è lui alla Casa Bianca Bruxelles si è svegliata, Ursula von der Leyen è andata in crisi di identità politica e l'Europa finalmente ha smesso di parlare di sciocchezze, regolamenti, scartoffie, lunghezza di pesci rossi negli acquari, spessore di gomme per matita e amenità varie. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sogno Trump presidente dell'Europa

