Emozioni in musica con i Gemelli Diversi per l' inaugurazione del nuovo Lavello

Un evento imperdibile ha animato il cuore di Calolziocorte: l'inaugurazione del nuovo lavello ha preso vita con un emozionante concerto dei Gemelli Diversi, attirando una folla entusiasta. La giornata, dedicata a celebrare la rinascita del monastero e le nuove aperture, si è trasformata in un’esperienza indimenticabile, dove musica, comunità e novità si sono fuse in un’atmosfera unica. E questa è solo l’inizio di un nuovo capitolo ricco di sorprese...

Folla delle grandi occasioni al Lavello per il concerto dei Gemelli Diversi che hanno coronato al meglio la giornata dedicata all'inaugurazione della nuova gestione del monastero di Calolziocorte. Circa un mese fa l'attesa riapertura del bar, poco dopo l'attivazione della trattoria Lavel, nei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: gemelli - diversi - inaugurazione - lavello

Da Lazza a Irama, ma anche Britti, Nek e i Gemelli Diversi: svelati tutti gli ospiti di Riccione Music City - Riccione si prepara a vivere un'estate indimenticabile con Riccione Music City, un evento che celebra la musica e il divertimento.

