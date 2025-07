Cerimonia al Capar per il conferimento della cittadinanza onoraria di Pisa

Un momento di grande orgoglio e riconoscimento per la nostra città, celebrato con una cerimonia che ha rafforzato i legami tra istituzioni e comunità. Al Capar di Pisa, in una giornata ricca di storia e devozione, si è svolta la commemorazione del 68° anniversario dell’arrivo della Bandiera d’Istituto, un evento che ha sottolineato il valore della memoria e dell’onore. In occasione della...

Presso il Centro Addestramento Paracadutismo (Capar) dell’Esercito Italiano, si è svolta stamani 11 luglio la cerimonia militare commemorativa del 68° anniversario dell’arrivo a Pisa della Bandiera d’Istituto, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. In occasione della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: cerimonia - capar - pisa - conferimento

Cerimonia al Capar per il conferimento della cittadinanza onoraria di Pisa - Un momento di grande devozione e orgoglio per la città di Pisa, che ha celebrato con entusiasmo il 68° anniversario dell’arrivo della Bandiera d’Istituto al CAPAR.

Cerimonia al Capar per il conferimento della cittadinanza onoraria di Pisa https://ift.tt/AWK4Ysf https://ift.tt/DYGXF06 Vai su X

Cerimonia al Capar per il conferimento della cittadinanza onoraria di Pisa; Cerimonia al Capar per il conferimento della cittadinanza onoraria; Al Centro addestramento paracadutisti di Pisa l’Emblema Araldico del Nastro Azzurro.

Cittadinanza onoraria al Capar per i 68 anni dall’arrivo a Pisa - E’ stata consegnata ieri durante la cerimonia di commemorazione del 68/o anniversario dell’arrivo a Pisa della Bandiera d’istituto la ... Segnala msn.com

Amalfi, oggi la cerimonia di conferimento di tre cittadinanze ... - MSN - Due studiosi e un filantropo entrano a far parte dell’albo dei cittadini onorari di Amalfi. Secondo msn.com