Non ha mai smesso di essere militante Ma si è stancata di essere arrabbiata Perciò l’attrice e attivista francese ai registi intensi oggi preferisce i film utili Come l’ultimo in cui interpreta una madre coraggiosa

Ecco un’attrice e attivista che ha scelto di cambiare rotta, lasciando alle spalle l’arrabbiatura per abbracciare il valore delle storie che fanno la differenza. Mélanie Laurent, con il suo senso pratico e la passione per cause nobili, si dedica ora a interpretare ruoli che ispirano e sensibilizzano, come nel suo ultimo film sulla maternità coraggiosa. Cannes 2025 ci racconta di una solidarietà che si fa cinema, e il futuro si svela attraverso gli occhi di chi, come lei, crede nell’utilità dell’arte.

M élanie Laurent è una ragazza con molto senso pratico. Sceglie i film con gli stessi criteri con cui seleziona le campagne politiche cui dona volto e voce. Attrice, regista e attivista (ha, nel tempo, sostenuto Greenpeace, militato per la Blue Marine Foundation, diretto documentari sull'ambiente), nella vita guarda alla dolcezza come al sacro Graal e considera "utile" il più alto degli elogi. Cannes 2025, tutti i vincitori: trionfa Panahi, brillano Nadia Melliti e Wagner Moura X Il suo ultimo film, per esempio, dal poeticissimo titolo Qui brille au combat, cioè "Chi brilla nella lotta", è un film utile.

