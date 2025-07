Onu, da garante della pace a burattino dei regimi.

L’ONU, un tempo garante della pace e della sicurezza globale, sembra ora mutato in uno strumento di regimi opposti, svuotato della sua credibilità. Se Machiavelli potesse resuscitare, intuirebbe forse che la diplomazia richiede astuzia e fermezza analoghe a quelle descritte ne "Il Principe", per navigare tra le sfide di un mondo sempre più diviso. È quanto…

Nicolò Machiavelli andrebbe resuscitato e posto a capo della diplomazia mondiale nel momento in cui l’Onu si sfarina e diventa ostaggio di una parte contro un’altra. Nel Principe si trova scritto: «Dovete adunque sapere come sono dua generazione di combattere l’uno con le leggi, l’altro con la forza: quel primo è proprio dello uomo, quel secondo delle bestie: ma, perché el primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo». È quanto capita nel mondo, eppure all’Onu sono convinti che con le si possa. Peccato che le leggi le facciano obbedendo a delle logiche di schieramento che Donald Trump ha immediatamente scompaginato. 🔗 Leggi su Panorama.it