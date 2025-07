Cade con lo scooter in via Aurelia Sud | grave 79enne

Un incidente grave scuote Porta a Mare: un uomo di 79 anni ha perso il controllo del suo scooter in via Aurelia Sud, finendo rovinosamente a terra. La scena, intensa e preoccupante, si è svolta intorno alle 14.30 di oggi, coinvolgendo un pensionato che ora lotta tra la vita e la speranza. Le autorità sono intervenute prontamente, ma le cause dell'incidente restano ancora da chiarire. La sicurezza sulle strade è un tema che non può essere sottovalutato.

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 11 luglio, in via Aurelia Sud, in zona Porta a Mare. Secondo quanto si apprende, erano circa le 14.30 quando un uomo di 79 anni ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava, finendo per cadere a terra e battere la.

Muore in scooter sotto un camion, tragedia sulla strada Aurelia. Chi era la vittima - Tragedia sulla strada Aurelia a Pisa: un uomo è morto in seguito a un incidente tra uno scooter e un camion.

