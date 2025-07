Sottocorona | Segni di cambiamento Novità per il weekend

Prepariamoci a un weekend all'insegna della novità: i segnali di cambiamento nel tempo si fanno strada, portando qualche leggera pioggia e variazioni nelle regioni italiane. Paolo Sottocorona, nelle sue previsioni per La7, anticipa un lieve mutamento che interesserà molte zone, tra cui Liguria, Toscana e Sardegna. Cosa ci attende nel prossimo fine settimana? Scopriamolo insieme, perché qualcosa sta per cambiare sul nostro cielo.

Qualcosa cambia nello scenario del tempo. Paolo Sottocorona nelle previsioni meteo di sabato 12 luglio per La7 spiega che "c'è qualche segno di cambiamento" non tanto perle nuvole e le precipitazioni sull'arco alpino a ridosso dei rilievi soprattutto verso il Friuli-Venezia Giulia ma quelle si iniziano a vedere in Liguria, in parte in Toscana, la Sardegna. Domenica 13 luglio "qualche cosa cambia": qualche debole pioggia prende le zone tirreniche, dalla Sardegna alla Campania al Lazio, poi la Toscana, la Liguria. "Sono piogge deboli, moderate", spiega il meteorologo mentre le precipitazioni resistono "sulle zone alpine, e prealpine, questa volta sulle coste di Veneto e dei Friuli Venezia Giulia". 🔗 Leggi su Iltempo.it