Stefano | l' educatore morto durante la gita in montagna | ' Precipitato nel vuoto davanti ai ragazzi dell' oratorio' Aveva 26 anni

IL GIORNO

... 'Ci sono i mostri' Malore mentre è a caccia, morto uomo di 49 anni: il cane veglia su di lui fino all'arrivo dei soccorsi Monte Coltignone, l'incidente l'8 dicembre Quello chee i due ...Gentile don, da tanti anni mi occupo di integrazione degli studenti con disabilità nei diversi ordini e ... Credo che sia il compito di ogni buon maestro - così come di ogni, di ogni ... Lecco, Stefano Ronchi precipita in un burrone: l'educatore muore davanti ai suoi ragazzi Un ragazzo di 26 anni è morto, dopo essere precipitato in un burrone profondo 150 metri, durante un'escursione sul Monte Coltignone, a pochi ...Di notte pasticciere, di giorno educatore in oratorio e volontario nella Caritas. È precipitato lungo il sentiero Belvedere sul monte Coltignone, inutili i soccorsi ...