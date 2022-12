Scherma | Coppa del Mondo spada Vancouver 2022 | 10 azzurre al tabellone principale

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sono dieci leal, in Canada, nella tappa dideldifemminile. Per la Nazionale azzurra erano già qualificate tra le migliori 64 – per diritto di ranking – Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola. A raggiungerle per prima è stata Giulia Rizzi, con un convincente plein di vittorie nella fase a gironi. Successivamente, qualificate anche Alessandra Bozza, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Beatrice Cagnin e Alice Clerici. Fuori invece Eleonora De Marchi ed Elena Ferracuti. Nel pomeriggio italiano il via alle qualificazioni maschili. Già ammessi tra i 64 i “top 16” del ranking Federico Vismara, Andrea Santarelli e Davide Di Veroli. Tireranno nella prima fase Gabriele Cimini, Valerio ...