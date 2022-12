(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il Ministero delle Imprese e Made in Italy "conferma che sono in corso interlocuzioni con varie aziende nazionali e internazionali interessate all'acquisizione dell'impianto Isab dia conferma ...

Agenzia ANSA

Il Ministero delle Imprese e Made in Italy "conferma che sono in corso interlocuzioni con varie aziende nazionali e internazionali interessate all'acquisizione dell'impianto Isab di Priolo a conferma ......fiduciaria delle raffinerie siciliane che fanno capo indirettamente alla russa, e' stato ... con il governatore Schifani e l'assessore Falcone, incontreremo il ministro del, Adolfo Urso, ... Lukoil: Mimit, per Priolo prescrizioni golden power Il Ministero delle Imprese e Made in Italy "conferma che sono in corso interlocuzioni con varie aziende nazionali e internazionali interessate all'acquisizione dell'impianto Isab di Priolo a conferma ...Da mesi il depuratore dell’industria petrolchimica siracusana è sotto sequestro per disastro ambientale. Il ministero sembra essersene accorto l’1 dicembre. Mentre il governo tenta di salvare una raff ...