Gf Vip 7 | Alfonso Signorini sgancia la bomba | lunedì entrano due vippone molto particolari

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L'esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che ci saranno ben due nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip voluti da. Adesso cambia tutto e vi sveliamo perché. Mediaset lo aveva annunciato già mesi fa, quando ancora eravamo ai veri inizi. Questa sarà in assoluto l'edizione più lunga di sempre per quel che riguarda il celebre reality condotto di. Sono bastati pochi giorni dall'inizio per far innescare una serie di dinamiche che non si erano mai viste prima d'ora. Basti pensare al caso-Bellavia, gli innamoramenti di Elenoire Ferruzzi, i Donnalisi e il tormento di Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Per non parlare dell'ondata Covid, che proprio quest'anno è entrata anche nella casa più spiata d'Italia, ovattata e lontana dalla realtà. Non c'è però da stare fermi e ...