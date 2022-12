X Factor 2022 | Santi Francesi e Beatrice Quinta i favoriti dei bookmakers

Leggi su funweek

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il countdown per la finale live di X, al Mediolanum Forum di Assago (MI) giovedì 8 dicembre, è agli sgoccioli. E la domanda non può che essere una: chi vincerà XF? La rosa dei finalisti pronti a calcare il palco meneghino vede un artista in gara per ciascun giudice, in un perfetto equilibrio al tavolo. Fedez porta LINDA, Ambra Angiolini concorre con i Tropea, Dargen D’Amico è al fianco die per Rkomi ci sono i. Ed è proprio il duo piemontese della squadra di Rkomi il favorito alla vittoria della 16esima edizione del talent show secondo i bookmaker. Alessandro Des e Mario Francese sono, infatti, i nomi su cui maggiormente si scommette online (1,70 su Stanelybet; 1,72 su Sisal; 1,25 su ...