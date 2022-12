Ultime Notizie – Terremoto | scossa di magnitudo 5 8 in Indonesia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Undi5.8 ha scosso la cittàna di Sukabumi, a circa 100 chilometri dalla capitale Jakarta. Lasi è verificata a 22 chilometri a sud-est di Sukabumi, una città con più di 300.000 abitanti. L’ipocentro delè profondo 104 chilometri, come riportato dall’Agenziana per la meteorologia, la climatologia e la geofisica. Secondo quanto appreso dal canale televisivono Kompas, ilè stato avvertito a Jakarta. Le autoritàne hanno detto che al momento non vi è alcun rischio di tsunami, ma hanno chiesto alla popolazione di stare attenti a possibili scosse di assestamento. Il mese scorso, undi5.6 ha provocato ...