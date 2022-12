Suicidio assistito | l’ultimo videomessaggio di Massimiliano | “Perché non posso farlo in Italia? Costretto ad andarmene via | per andarmene via”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) “Sono quasi completamente paralizzato e faccio fatica anche a parlare. Da un paio di anni siccome non ce la faccio più, questo corpo è guasto, non ce la fa più così ho iniziato a documentarmi su internet su metodi diindolore. E finalmente ho raggiunto il mio sogno. Peccato che non l’ho raggiunto in, ma mi tocca andare all’estero. E questa è una cosa un po’ bruttina”. Inizia cosìdi, 44enne toscano affetto da sclerosi multipla che ha deciso di morire in Svizzera ed è stato accompagnato, tramite un’azione di disobbedienza civile, dall’iscritta all’Associazione Luca Coscioni, Felicetta Maltese, e da Chiara Lalli, giornalista e bioeticista. La domanda che si faè semplice: “non...

