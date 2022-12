Sky – La Salernitana vuole Diego Demme in prestito

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La pausa forzata per i Mondiali ha costretto molti club italiani a prendersi del tempo per ragionare sulle prossime mosse in vista del calciomercato. Tutti puntano allo scudetto e alla salvezza, pertanto si cerca di ampliare e migliorare le varie rose. La, ad esempio, sta puntando a casa del Napoli per quanto riguardaL'articolo

Diego Demme potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. Il centrocampista tedesco, infatti, è entrato nel mirino dellache sta spingendo per averlo in prestito (per rinforzare le fasce, invece, l'obiettivo è Nadir Zortea dell'Atalanta). Se Demme dovesse andare via, il Napoli potrebbe andare a cercare un ...Calciomercato Napoli,su Demme Demme è entrato nel mirino della, che sarebbe pronta ad affondare il colpo. Ecco quanto scritto dall'esperto di calciomercato Gianluca Di ...Come riportato dal sito ufficiale della Salernitana, la preparazione dei granata riprenderà oggi pomeriggio nel ritiro di Antalya, in Turchia.Il calciomercato del Napoli potrebbe scuotersi prima del previsto e coinvolgere nell’affare anche la Salernitana, la quale ci prova fin da subito. Nella prima parte di stagione del Napoli fra Serie ...