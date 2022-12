“Oggi è un altro giorno” | Serena Bortone scoppia in lacrime | “Non siamo abituati”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) News Tv. Attimi di grande commozione ad “è un”.si è emozionata al punto da non riuscire a trattenere ledurante l’ultima puntata del seguitissimo programma su Rai 1. La conduttrice si è sentita assai toccata dalla struggente storia di Micol Beltrami e della sua “amica speciale” di 91 anni. L’anziana signora viveva da sola in una casa assai umile, molto fatiscente, fino a quando non ha conosciuto la scrittrice, con la quale ha poi instaurato una bellissima amicizia. Leggi anche l’articolo —>sostituita da un famoso conduttore: L’indiscrezione bomba “è un”,non riesce a ...

Se il petrolio non rimbalzerà frae domani c'è il rischio di assistere a una ulteriore ... Le novità sono giunte dalle macrovariabili e depongono a favore di unpasso avanti dei mercati ...... creando accidentalmente, così, il format che va in ondada lunedì a venerdì puntuale come ... E' stata Rosy Chiarelli, unex volto di punta del programma, ad annunciare la morte di Paola sui ...Dina Boluarte è la nuova presidente del Perù, prima donna a guidare il Paese sudamericano. La ex vicepresidente ha giurato ieri dopo una giornata di tumulti politici che hanno portato all'arresto dell ...Utilizziamo i cookie per garantirti la migliore esperienza di navigazione possibile sul sito web del Consiglio. Alcuni cookie servono per ottenere statistiche aggregate sulle visite al sito che ci aiu ...