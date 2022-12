Meloni | Conte “Chi ci accusa di fomentare odio fa sciacallaggio”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Chi ciè in malafede. E’ una polemica strumentale. Con il Movimento cerchiamo di interpretare il disagio delle persone e di offrire delle risposte. Il reddito di cittadinanza nasce da questa consapevolezza della necessità di un sistema di protezione sociale”. Lo dice il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, intervistato dal Corriere della Sera in edicola oggi, reagendo alle polemiche nate dopo le minacce apparse sui social nei confronti della premier Giorgia. A proposito invede del Reddito di Cittadinanza,ha spiegato che “smantellarlo significa aggravare la difficoltà, la frustrazione delle persone.re noi diun clima d’è un’azione diche non ha neppure nessun ...