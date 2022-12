LIVE Pattinaggio artistico | Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA | Daniel Grassl insegue un sogno Serve un corto incisivo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladello short program del singolo maschile, segmento conclusivo della prima giornata delle Finali-2023 di, evento in scena in Italia, nello specifico al mitico Pala Vela di. Si tratta di una prova storica per l’Italia che, per la prima volta in assoluto, sarà della partita con un rappresentante della Nazionale, ovvero, motivato a partire subito con il verso giusto andando a caccia di unpositivo. L’ultimo nodo da sciogliere per l’altoatesino è quello legato alla strategia, anche se le ultime indiscrezioni suggeriscono un ...

OA Sport

Per tutto il weekend le piazze e le vie del centro ospiteranno la pista di, l'albero e ... in piazza Aldo Moro, dalle 10 alle 19 per i ragazzi più grandi ci sarà la partecipazionedi ...Per tutto il weekend le piazze e le vie del centro ospiteranno la pista di, l'albero e ... in piazza Aldo Moro, dalle 10 alle 19 per i ragazzi più grandi ci sarà la partecipazionedi ... LIVE Pattinaggio artistico, Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA: Conti-Macii sognano in grande nelle coppie, Ghilardi-Ambrosini per stupire