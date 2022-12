Francesco in piazza di Spagna | le lacrime del Papa mentre invoca la pace ai piedi della statua dell' Immacolata | ' Che vinca sulla guerra'

Il consueto gesto di omaggio e di preghiera nel centro di Roma, nella solennità dell'Immacolata Concezione, non si era più svolto in questa forma e alla presenza del pubblico di fedeli per due anni, a ...Dopo essersi recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per sostare in preghiera davanti all'immagine della 'Salus Populi Romani', papaè arrivato in auto indi Spagna per il tradizionale Atto di venerazione ai piedi della Statua dell' Immacolata . Il consueto gesto di omaggio e di preghiera del Pontefice nel centro ...Le lacrime per il popolo martoriato dalla guerra, davanti alla statua dell'Immacolata, in piazza di Spagna, recita la sua supplica per il tradizionale atto di venerazione a Maria ...Ad un tratto la sua voce si rompe. Il microfono amplifica un soffio spezzato e la piazza Mignanelli si riempie di un silenzio irreale. Papa Francesco fatica a trattenere le lacrime davanti ...