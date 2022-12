(Di giovedì 8 dicembre 2022) Strano ma vero. Due settimane fa la security non voleva farall'All England Club Roger, che in fondo lì ha solo trionfato otto volte a, più di chiunque altro nella storia. ...

SuperTennis

in quanto vincitore del torneo è socio onorario. Ma non ha la tessera, e non ha avvisato il club su come fargliela recapitare. "Ho giocato qui, ho vinto il torneo, conosco questo posto. Ma è ...O più che altro avrebbe perdonato solo gli alieni: Sampras, Becker, Edberg,. IL PRIMO MENTAL COACH DELLA STORIA Inventerà una nuova tipologia di allenamenti per aumentare la resistenza, anche ... Federer, il racconto tutto da ridere: "Non volevano farmi entrare a Wimbledon"