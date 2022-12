Father Stu | la recensione | Mark Wahlberg da pugile a sacerdote

(Di giovedì 8 dicembre 2022) LadiStu: il film conracconta la storia vera di Stuart Long, prima, poi aspirante attore e infine credente per amore di una ragazza. Fino alla decisione di farsi prete. La possibilità di essere migliori, la redenzione attraverso la fede, alla fine perfino sorprendente nelle sue dimensioni perché più forte di qualsiasi dubbio e di ogni tipo di avversità. Come vedremo nelladiStu, c'è questo messaggio al centro del progetto di, qui produttore e protagonista assieme a star come Mel Gibson, Jackie Weaver e Malcom McDowell: appena approdato su Sky e in streaming su Now, il film diretto da Rosalind Ross è ispirato alla vera storia di Stuart Long, singolare personaggio ...

